ABC: два человека погибли при стрельбе в Нью-Джерси

ТАСС, 23 мая. По меньшей мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей недалеко от города Бриджтон (штат Нью-Джерси, США). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции.

Согласно его данным, стрельба произошла поздно вечером в субботу на домашней вечеринке, на которой находились более 100 человек. В результате происшествия погибли два человека, 12 пострадали. Раненые были доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что на данный момент полиция никого не задержала. Кроме того, пока неизвестно, что стало причиной стрельбы. Расследование инцидента продолжается.