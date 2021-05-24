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Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая

Причина аварии устанавливается, ведется следствие

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с полуприцепом-тяжеловозом в городе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере КНР. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье в 07:00 (02:00 мск) на участке автомагистрали №244. Микроавтобус и полуприцеп двигались в противоположных направлениях. Столкновение произошло при повороте микроавтобуса налево. Другие подробности ДТП пока не приводятся.

Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Причина аварии устанавливается, ведется следствие.

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