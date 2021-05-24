В Приамурье бывший военнослужащий отправится в колонию за кражу топлива на 16 млн рублей

ТАСС, 24 мая. Благовещенский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего войсковой части в Амурской области к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима за кражу дизельного топлива. Ущерб государству оценивается в 16 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба военного следственного управления СК РФ по Восточному военному округу (ВВО).

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему войсковой части 21270 капитану запаса Александру Банникову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Банников совершал кражи с августа 2018 года по январь 2019 года. В это время он занимал должность начальника службы, отвечающей за поставки горюче-смазочных материалов в войсковую часть. По данным следствия, он похитил 458 тыс. кг дизельного топлива, стоимость которого оценивается в 16 млн рублей.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Банникова ущерб в полном размере", - уточняется в сообщении. Ранее бывший военнослужащий уже был осужден за аналогичное преступление.