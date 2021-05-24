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В Петербурге на станции метро "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути

Движение перекрыли на участке "Площадь Александра Невского" - "Спасская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Движение поездов в метро на участке "Площадь Александра Невского"-" Спасская" в Петербурге перекрыто в связи с падением пассажира на пути. Об этом в понедельник утром сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

На станции "Площадь Александра Невского" произошло падение пассажира на путь. На участке "Площадь Александра Невского" - "Спасская" движения нет, - сказано в сообщении.

Также сегодня с 09:18 движение по четвертой линии осуществляется только на участке "Улица Дыбенко" - "Площадь Александра Невского".

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