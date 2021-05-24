Суд назначил штраф замдиректора фирмы за взятку экс-главе района Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным и вынес приговор бывшему замдиректора коммерческой организации за дачу взятки в крупном размере экс-главе Светлинского района Оренбургской области Виктору Тараканову, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя директора коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере"). Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей ", - говорится в сообщении.

По версии следователей, обвиняемый дал взятку в виде денег бывшему главе Светлинского района за общее покровительство и попустительство по службе. За эти средства компания побеждала в аукционах на заключение муниципальных контрактов по благоустройству на территории района. Кроме того, деньги предназначались за беспрепятственную приемку выполненных работ и создание для компании благоприятных условий для работы на территории района.

Суд учел, что виновный заключил досудебное соглашение о сотрудничество и полностью признал вину.

Сотрудники регионального УФСБ при взаимодействии с УМВД и управлением СК РФ задержали главу района 19 мая. По данным ФСБ, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ноябре следователи возбудили два уголовных дела о получении взятки в отношении Тараканова по двум выявленным фактам дополнительных эпизодов преступлений.

По информации правительства области, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года до момента задержания. В ноябре 2020 года главой Светлинского района избран Михаил Поляков, ранее занимавший пост заместитель главы администрации по экономическим вопросам.