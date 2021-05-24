На Алтае утонули двое детей

БАРНАУЛ, 24 МАЯ. /ТАСС./ Двое мальчиков утонули, когда катались на деревянном плоту на пруду в селе Новороманово Алтайского края. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, вечером 23 мая двое несовершеннолетних детей пошли на пруд без присмотра взрослых. На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").