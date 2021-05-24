В Челябинске произошла авария с участием четырех автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло в Челябинске утром в понедельник, в результате ДТП два человека погибли, говорится в сообщении отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска.

"24 мая, по предварительной информации, около 10:30 (08:30 мск) напротив дома номер 43 по улице Куйбышева водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После столкновения автомобиль ВАЗ-2106 совершил столкновение с "Газелью". В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2106 и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В администрации Челябинска ТАСС сообщили, что в аварии травмы также получил второй пассажир ВАЗ-2106. Он был доставлен в ОКБ-3.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Land Rover в момент дорожно-транспортного происшествия имел признаки опьянения.