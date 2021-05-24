В Саратовской области возбудили дело о загрязнении лесополосы нефтепродуктами

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды, компания несколько лет сливала нефтепродукты в лесополосе, в результате на данном участке выявлено превышение содержание нефти и нефтепродуктов более чем в десять раз. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту нарушения установленных правил обращения химических отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды, возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 2016 года по декабрь 2020 года организация производила слив нефтепродуктов через систему дренажа в оборудованный в лесополосе резервуар, не имеющий донного основания. Тем самым сброс экологически опасных отходов (нефтепродуктов) осуществляется непосредственно в почвенный слой.

"Согласно проведенному исследованию, на данном участке выявлено превышение содержание нефти и нефтепродуктов более чем в десять раз", - уточняется в сообщении.