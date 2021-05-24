Свыше 80% лесных пожаров возникло в регионах Сибири, Урала, Дальнего Востока

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Больше всего лесных пожаров фиксируется в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"На сегодняшний день наиболее "горимыми" остаются регионы Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. На долю этих территорий приходится 83% всех лесных пожаров", - сообщила она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Абрамченко отметила, что в настоящее время пожароопасный сезон введен во всех регионах страны за исключением двух субъектов - Чукотского и Ненецкого автономных округов.

Площадь пожаров

Площадь лесных пожаров в РФ сократилась на 37% в 2021 году по сравнению с прошлым годом. С начала года возникло 4,5 тыс. пожаров, рассказала Абрамченко.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в этом году количество очагов уменьшилось в 1,3 раза, а площадь пожаров сократились на 37%", - сказала она на совещании.

По словам вице-премьера, с начала года на территории страны возникло около 4,5 тыс. лесных пожаров на площади 540 тыс. га.

Изменение климата

Абрамченко отметила, что лесные пожары на территории РФ в последние годы стали почти круглогодичными из-за изменений климата.

"Из-за изменений климата на протяжении последних лет лесные пожары возникают практически круглогодично, без перерыва на зимний период", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

При этом Абрамченко отметила, что сейчас ситуация с лесными пожарами находится под контролем. "Хорошо себя показывают введенные регионами особые противопожарные режимы и ограничения для посещения лесов гражданами именно в этот период (майских праздников - прим. ТАСС)", - сказала она.

"Хочу отметить что подавляющее число лесных пожаров в этом году, это 96%, связано с человеком, и только 4% - с грозами. Конкретных причин всего две: первое - это нарушение гражданами элементарных правил пожарной безопасности в лесах: непотушенный костер или брошенный окурок. Поэтому я отдельно прошу наших граждан быть внимательными и ответственными при посещении лесов", - отметила вице-премьер, добавив, что вторая причина, с которой связаны более трети всех лесных пожаров, - это выжигание сухой растительности.

По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мск 24 мая на территории РФ действовало 76 лесных пожаров на площади 6 312 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте, режим ЧС введен на территории Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 53 субъектах.