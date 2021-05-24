В Приморье ввели режим ЧС из-за закончившегося места на мусорном полигоне

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Режим ЧС межмуниципального характера введен в Приморье из-за исчерпания мощности для размещения мусора во Владивостоке и отсутствия действующих мусорных полигонов в трех муниципалитетах. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко.

"В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке <…> "Комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов [по адресу] город Владивосток, Холмистая, 1", возникновением угрозы загрязнения твердыми коммунальными отходами природной среды, принимая во внимание отсутствие на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов и Надеждинского муниципального района Приморского края действующих полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), <…> постановляю: ввести на территории Владивостокского, Артемовского городских округов и Надеждинского муниципального района режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в документе.

Ответственными за предупреждение и ликвидацию ЧС назначен зампред регионального правительства, курирующий вопросы ЖКХ, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.

Первый замдиректора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев сообщил журналистам, что в рамках ЧС завершается подготовка новой площадки для размещения отходов, остановок по приему ТКО не ожидается. "Также в рамках подготовки у нас происходит устройство съезда, дорожного полотна для того, чтобы машины могли спокойно разгружаться", - сказал Лазарев.

Он отметил, что предприятие приступило к закупке оборудования по модернизации линии, которая позволит сортировать 100% ТКО вместо 40-50%, которые сортируют в настоящее время. "Это будет сделано в ближайшие четыре-пять месяцев, <…> таким образом, у нас увеличится количество вторсырья, <…> все отходы, все остатки, не подлежащие переработке, будут прессоваться и поступать на площадку в кубиках, а не навалом. И мы будем устанавливать через три-четыре месяца специальные дробильные машины для крупногабаритных отходов, таких как диваны, мебель, чтобы сократить объемы размещения на полигоне", - разъяснил Лазарев.