Жителя Тульской области приговорили к 14 годам колонии за убийство бывшей жены в ТРЦ

ТУЛА, 24 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Тульской области в убийстве бывшей жены, которую он застрелил из обреза ружья в феврале 2021 года в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) города Новомосковска. Он приговорен к 14 годам в колонии строгого режима, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 41-летнему жителю поселка Грицовский Веневского района. <...> Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 15 февраля после ссоры по телефону с бывшей женой мужчина взял хранившийся у него обрез ружья и приехал с ним в один из ТРЦ Новомосковска, где женщина была на косметической процедуре в салоне. От выстрела в шею 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В тот же день мужчину задержали, 17 февраля его арестовали, а 13 апреля уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.