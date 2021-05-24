Более 2,4 тыс. атак на медучреждения и их работников зарегистрировали с 2017 года

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. инцидентов в сфере безопасности, направленных против системы здравоохранения, было совершено в мире с декабря 2017 года, погибли более 600 работников и пациентов медучреждений. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Работники здравоохранения особенно уязвимы в ситуации нестабильности, - отметил он. - Более 2 400 инцидентов в 17 странах и территориях были зарегистрированы системой надзора в отношении атак на здравоохранение с момента ее внедрения в декабре 2017 года". "Более 600 работников и пациентов медучреждений погибли и более 2 тыс. получили травмы", - сказал глава ВОЗ, подчеркнув, что "невозможен мир без здоровья и нет здоровья без мира".

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая - 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.