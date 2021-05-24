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В Щелкове загорелась птицефабрика

Площадь пожара составила 1 225 кв. м
© ГУ МЧС России по Московской области

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на птицефабрике в подмосковном Щелкове, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В настоящее время огнем охвачена половина склада с паллетами, склад автозапчастей и паллеты на открытой площадке. Общая площадь возгорания составляет 1 225 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Щелкове на улице Центральной произошел пожар на территории птицефабрики. Первоначально горел один цех на площади 50 кв. м, у второго цеха горела стена на 10 кв. м и паллеты на открытом воздухе на площади 600 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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