Из-за нелегального въезда иностранцев по приглашениям санаториев Крыма возбудили пять дел

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило пять уголовных дел из-за незаконного въезда иностранцев по приглашению крымских санаториев в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел", - говорится в сообщении.