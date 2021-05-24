В отношении жителя Воронежа возбудили дело за повреждение мемориала в Новороссийске

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего приезжего из Воронежа после инцидента на комплексе "Малая Земля" в Новороссийске. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

Накануне в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о задержании двух молодых людей, которые нарушили общественный порядок на мемориальном комплексе "Малая Земля" в Новороссийске. В отношении мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 г. р. были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), они переданы в суд на рассмотрение.

"Накануне в средствах массовой информации была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина в полуобнаженном виде находился на территории мемориального комплекса, увековечивающего память о погибших в период Великой Отечественной войны "Малая земля" в городе-герое Новороссийске, и бросал в него стеклянные бутылки. В отношении 20-летнего приезжего из Воронежа возбуждено уголовное дело. Он подозревается в повреждении мемориального комплекса "Малая Земля" (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении СК РФ по региону в свою очередь сообщили об аресте двух человек. "Октябрьским районным судом Новороссийска рассмотрены материалы об административных правонарушениях, составленные по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении двух жителей Воронежа. Приняв во внимание дерзость поступка, осквернившего память погибших воинов, суд признал молодых людей виновными в совершении административных правонарушений и назначил им наказание в виде административного ареста молодому человеку на срок 15 суток, девушке - на срок 14 суток", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Осужденные признали свою вину и раскаялись, свой поступок объяснили тем, что якобы не знали, что находятся на территории мемориального комплекса.

Уточняется, что в результате инцидента оказался поврежден верхний слой плит мемориала.

В новость были внесены изменения (16:17) - добавлена информация об аресте