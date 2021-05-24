В Ростовской области двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних, один из которых находился за рулем, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник на одной из сельских дорог в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 04:10 мск на подъездной дороге к хутору Марьевка в Октябрьском районе области. По предварительным данным, находившийся за рулем 17-летний подросток не справился с управлением, в результате чего автомобиль ВАЗ-211440 съехал с дороги и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Шахты с диагнозом: сочетанная травма, ушиб шейного отдела позвоночника, гематома теменной области, травма грудной клетки, а его пассажирка - 15-летняя девочка - получила травмы с оказанием разовой помощи", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды отметили, что ключи от автомобиля, которые взял подросток, находились в свободном доступе. По факту ДТП проводится проверка.