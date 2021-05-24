В пруду садового товарищества под Вологдой нашли тело восьмилетнего мальчика

ТАСС, 24 мая. Восьмилетний мальчик обнаружен утонувшим в пруду садоводческого товарищества в районе поселка Можайский под Вологдой. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Вологодским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области расследуются обстоятельства гибели 8-летнего мальчика, тело которого обнаружено 23 мая 2021 года в пруду садоводческого товарищества в районе поселка Можайский", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", уточнили ТАСС в ведомстве.

Сообщение о гибели ребенка поступило в следственные органы поздно вечером 23 мая. Его мать сообщила, что приехала с сыном на выходные в дачный дом. Около 20 часов в воскресение они легли спать. Проснувшись чуть позднее, женщина увидела, что ребенка в комнате нет и пошла его искать. Около 21 часа женщина обнаружила тело утонувшего мальчика в пруду в нескольких метрах от дома.

Следователи выяснили, что у ребенка на даче с собой был сотовый телефон, однако нигде обнаружить его не удалось. По одной из версий, ребенок мог пойти к водоему фотографировать птиц и, оступившись на мостках, упал в воду. По делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, ведется следствие.