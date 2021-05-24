Суд продлил до 24 июня арест экс-главе администрации района Пензенской области

ПЕНЗА, 24 мая. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы продлил арест экс-главе администрации Пензенского района Сергею Козину, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель суда.

"Срок содержания под стражей продлен до 24 июня", - отметили в суде.

По версии следствия, Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тыс. рублей за решение вопросов по перераспределению границ земельного участка на территории Пензенского района. В посредничестве обвиняется глава администрации Алферьевского сельсовета, он находится под домашним арестом. Оба были задержаны в марте 2021 года.

Козин занимал пост главы администрации Пензенского района с 2016 года. В период с 2010 по 2012 годы работал главой администрации города Кузнецка, с 2012 по 2013 годы - заместителем министра финансов Пензенской области.