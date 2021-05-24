Убийцу девятилетней девочки в Нижегородской области приговорили к пожизненному заключению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили ТАСС в понедельник в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Пожизненное заключение в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего") и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал частично.

Как сообщал ТАСС, в сентябре 2020 года Борский городской суд Нижегородской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 46-летней женщины и девятилетней девочки.

По версии следствия, 23 сентября 2020 года подозреваемый избил 46-летнюю женщину, от полученных травм она умерла на месте. В тот же день, как считает следствие, он встретил на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, после чего отвел ее в безлюдное место в поселке Неклюдово и убил ребенка, а затем скрылся с места преступления.