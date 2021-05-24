В госуниверситете Северной Осетии оперативники МВД изъяли финансовую документацию

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Северной Осетии изъяли финансовую документацию в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Сегодня в вуз прибыли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Силовики изучают финансовую документацию и содержимое компьютеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы не раскрывают причину проверки. "Учитывая количество сотрудников МВД, задействованных в проверке, и реакцию администрации вуза, очевидно, что внеплановая проверка не сулит ничего хорошего", - отметили в вузе.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов в РФ. Там обучается более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах. Из числа преподавателей 76 являются заслуженными работниками России и Северной Осетии.