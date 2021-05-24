СК возбудил уголовное дело из-за гибели подростка от удара током на подстанции под Тверью

ТАСС, 24 мая. Уголовное дело возбудили следователи после гибели подростка от удара электротоком при попытке снять кабель в трансформаторной подстанции бывшего водозабора в городе Калязине Тверской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Вечером 23 мая подростки проникли на территорию бывшего водозабора в Калязине, в помещении действующей трансформаторной подстанции один из них с помощью ручных инструментов попытался демонтировать кабель. От поражения электрическим током он умер на месте происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") по факту смерти мальчика 2004 года рождения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Следователи устанавливают круг лиц, ответственных за эксплуатацию электроподстанции, добавили в пресс-службе.