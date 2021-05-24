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Мужчина попал под электричку на станции Красный строитель в Москве

Он погиб

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под колеса электрички на станции Красный строитель Курского направления МЖД в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня примерно в 18:25 в районе станции Красный строитель Курского направления МЖД электропоездом сообщением Нахабино - Подольск был смертельно травмирован мужчина", - сказали в пресс-службе.

Как установлено предварительно, мужчина не соблюдал безопасность на железной дороге. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

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