Мужчина попал под электричку на станции Красный строитель в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под колеса электрички на станции Красный строитель Курского направления МЖД в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня примерно в 18:25 в районе станции Красный строитель Курского направления МЖД электропоездом сообщением Нахабино - Подольск был смертельно травмирован мужчина", - сказали в пресс-службе.

Как установлено предварительно, мужчина не соблюдал безопасность на железной дороге. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.