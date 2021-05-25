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В центре Владивостока из-за аварии остались без света около 100 домов

Без электричества находились дома на улицах Нерчинской, 2-й Круговой, Алтайской, Острякова, Отлогой, Союзной, Мельниковской, Некрасовской и других

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Десятки домов в центре Владивостока оказались отключены от электроснабжения в результате аварии на сетях филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) "Приморские электрические сети". Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, специалисты занимаются устранением последствий.

"Произошло аварийное отключение потребителей в центральной части города. На место выехали специалисты для устранения последствий аварии. Параллельно производится переключение потребителей на резервные линии", - сообщили в пресс-службе.

По данным сервиса "Отключения воды и света" на городском портале VL.ru, под отключение попали более 90 домов на улицах Нерчинской, 2-й Круговой, Алтайской, Острякова, Отлогой, Союзной, Мельниковской, Некрасовской, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, проспекте Красного Знамени.

Как позже подтвердили ТАСС в пресс-службе "Приморских электрических сетей", электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено около полудня по местному времени (около 05:00 мск).

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