В Ростове-на-Дону произошел пожар на двухэтажном складе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные борются с огнем в двухэтажном складском здании "Аквамаркет" в Ростове-на-Дону, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

"В 06:03 в городе Ростов-на-Дону, на ул. Вавилова, 73 А, горит двухэтажное складское здание "Аквамаркет". По оперативным данным, площадь пожара [составляет] 1 000 кв. м. Произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация о пострадавших не поступала. В пресс-службе МЧС сообщили, что в 07:06 мск пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). Группировка увеличена до 74 человек и 24 единиц техники.