В Приамурье осудили чиновниц за мошенничество с выплатами пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Амурской области вынес приговор руководителю управления социальной защиты населения по Мазановскому району и ее подчиненной за мошенничество с выплатами пострадавшим в результате паводка в 2019 году. Женщины получили реальные сроки лишения свободы, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"В Мазановском районе осуждены бывший руководитель ГКУ АО УСЗН (управление социальной защиты) по Мазановскому району и ее подчиненная за мошенничество при предоставлении мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате паводка 2019 года. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество и мошенничество")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд установил, что чиновницы, в обязанности которых входила помощь пострадавшим при наводнении в приобретении жилья, обманом забирали у продавцов квартир и домов часть денег. Так, в апреле и мае 2020 года обвиняемые для одного из пострадавших, у которого был сертификат на приобретения жилья на сумму 2,2 млн рублей, нашли продавца, который согласился продать дом дешевле.

"Покупатель считал, что покупает дом за полную стоимость сертификата, продавец был убежден, что обязан вернуть работникам соцзащиты 515 тыс. рублей, что и сделал после оформления сделки купли-продажи и получения денежных средств", - отметили в ведомстве.

Во время еще одной такой сделки пострадавшая при наводнении женщина заподозрила, что чиновницы действуют неправомерно и обратилась в управление ФСБ по Амурской области.

За содеянное экс-начальнице управления назначено наказание в 3,5 года лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок три года. Второй подозреваемой - три года лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок два года и шесть месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал часть ущерба в сумме 382,5 тыс. рублей.