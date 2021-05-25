В квартире в Оренбурге два человека погибли в результате отравления продуктами горения

ТАСС, 25 мая. В Оренбурге два человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли, еще трое госпитализированы из квартиры в результате отравления продуктами горения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"25 мая 2021 года, около 02:00 часов, в жилом помещении многоквартирного дома на улице Пролетарской обнаружены тела 59-летнего жителя города Оренбурга и его девятилетней внучки. Кроме того, для оказания медицинской помощи госпитализированы проживающие в квартире две женщины 54 и 50 лет, а также ребенок 15 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

В пресс-службе управления уточнили ТАСС, что, по предварительной версии, с учетом анализа обстоятельств погибшие и пострадавшие отравились продуктами горения. В рамках осмотра места происшествия установлено, что при работе водонагревателя и электрической вытяжки в квартире система выведения продуктов горения не срабатывает. Установлено также, что малолетние находились под опекой бабушки.