Под Челябинском задержали подозреваемого в убийстве ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Силовики в Челябинской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве двухлетнего пасынка, который умер от ожогов в одном из жилых домов поселка Западный. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Накануне сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ в поселке Западный устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, возбуждено уголовное дело. "Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае текущего года в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги двухлетнему пасынку. Через несколько дней ребенок умер.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК РФ по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в семье. Устанавливаются виновные должностные лица.