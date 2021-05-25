Бывшего главврача ЦРБ в Забайкалье обвиняют в получении взятки за заключение госконтракта

ЧИТА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае предъявили обвинение бывшему главврачу Могочинской центральной районной больницы (ЦРБ) по делу о получении взятки за обеспечение победы конкретной фирмы в аукционе на поставку медицинского оборудования на 1,9 млн рублей. Об этом в понедельник журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"В конце 2018 года директор фирмы обратилась к главврачу Могочинской районной больницы с предложением оказать за взятку помощь в заключении государственного контракта на поставку оборудования для кинезитерапии. Главврач с предложением согласился и отдал указания подчиненным сотрудникам согласовать с директором фирмы техническое задание на поставку оборудования, обеспечив тем самым победу фирмы в аукционе. В 2019 году в госконтракт на поставку оборудования для кинезитерапии на сумму 1,9 млн был заключен, после чего по достигнутой договоренности руководитель фирмы передала главврачу взятку в сумме 190 тыс. рублей", - сказал Марков.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере"). На время следствия суд постановил взять обвиняемого под стражу.

В Забайкалье это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя медицинской организации за последние полгода. Так, в начале декабря 2020 года следователи задержали главного врача краевой клинической больницы Виктора Шалнева по подозрению в получении взяток на общую сумму 13 млн рублей. По версии следствия, он принимал так называемые откаты за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Шальнев признал вину, но заявил, что получил гораздо меньшую сумму. Кроме того, в конце 2020 года в незаконном содействии при заключении поставок оборудования обвинили главного врача одного из роддомов Читы. По материалам дела, за свои услуги он получил 130 тыс. рублей. В феврале 2021 года фигурантом аналогичного дела стала главврач Калганской ЦРБ, которой, по данным следствия, поставщик медоборудования передал 460 тыс. рублей.