Более 200 человек ведут очистку берегов Колвы после нефтеразлива

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более двухсот человек привлечено к очистке берегов реки Колвы после нефтеразлива на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО), работы на территории у места разгерметизации трубопровода завершаются. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".

"На данный момент в работах заняты более 200 работников предприятия и специализированных подрядных организаций, свыше 80 единиц техники. Завершается очистка участка территории непосредственно в районе разгерметизации, где утечка была локализована на площади порядка 1,3 га", - говорится в сообщении.

После сбора и вывоза нефтесодержащей жидкости и загрязненного грунта будут проведены работы по рекультивации.

На воде заканчивается сбор нефтепродуктов, по большей части она находится уже в связанном сорбентами виде. Продолжается очистка берегов реки, вдоль которых осталась лишь часть нефтепродуктов из-за спада воды после паводка. Ведется очистка и замывка береговой линии и прибрежной растительности, вырезка загрязненного кустарника. Всего собрано и вывезено на утилизацию более 1,5 тыс. кубометров речной воды и льдин со следами нефтепродуктов, а также использованного сорбента и других отходов.

Кроме бонов на реке Колве в превентивных целях боновые заграждения поставлены на реках Уса и Печора, в том числе у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань (городской округ "Усинск" Республики Коми) и поселка Щельяюр (муниципальный район "Ижемский" Республики Коми).

Одиннадцатого мая был обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости, причиной его стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО), которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК).