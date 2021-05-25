СК возбудил три уголовных дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три уголовных дела возбуждено в отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" после хищения 11 служебных автомобилей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций. По имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.