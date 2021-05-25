{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил три уголовных дела по факту хищения 11 служебных автомобилей МВД

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три уголовных дела возбуждено в отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" после хищения 11 служебных автомобилей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций. По имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
Россия
Суд арестовал жителя Воронежа за порчу мемориала в Новороссийске
По версии следствия, подозреваемый повредил верхний слой плит мемориала, бросая стеклянные бутылки
Читать полностью