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В Подмосковье загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

По предварительной информации, пострадавших нет, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре в деревне Тарасово в городском округе Павловский Посад, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 14:51 мск поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в деревне Тарасово. Наблюдается горение металлического ангара площадью 600 кв. м, а также горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м, По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в ангаре находятся горяче-смазочные материалы. Огонь угрожает стоящему рядом зданию водоканала. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

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