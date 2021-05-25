В Подмосковье загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре в деревне Тарасово в городском округе Павловский Посад, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 14:51 мск поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в деревне Тарасово. Наблюдается горение металлического ангара площадью 600 кв. м, а также горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м, По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в ангаре находятся горяче-смазочные материалы. Огонь угрожает стоящему рядом зданию водоканала. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.