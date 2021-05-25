Суд арестовал жителя Воронежа за порчу мемориала в Новороссийске

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новороссийска арестовал до 24 июля на период предварительного следствия жителя Воронежа, который проходит фигурантом дела о повреждении мемориала в память о жертвах Великой Отечественной войны "Малая Земля" в Новороссийске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело после повреждения мемориала. По версии следствия, его подозревают в том, что он повредил верхний слой плит мемориала, бросая стеклянные бутылки.

"Рассмотрев ходатайство, суд принял во внимание тот факт, что фигурант не имеет постоянного места жительства на территории г. Новороссийска и может скрыться от органов следствия. Судом принято решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 суток - до 24 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минувшие выходные в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как молодые люди в полуобнаженном виде бросали стеклянные бутылки в мемориальный комплекс. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали о задержании двух человек, в отношении мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Октябрьский районный суд Новороссийска накануне назначил административный арест на 15 суток жителю Воронежа и на 14 суток - жительнице Воронежа.