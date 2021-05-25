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В отношении владимирского вице-губернатора Годунина возбудили уголовное дело

Его обвиняют в картельном сговоре
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ВЛАДИМИР, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина, курирующего сферу строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. В кабинете чиновника проводятся следственные действия, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах.

"В отношении Романа Годунина возбуждено уголовное дело, в его кабинете проводятся следственные действия", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник ТАСС, уголовное преследование вице-губернатора связано с возбужденным в апреле 2021 года уголовным делом об ограничении конкуренции в отношении генерального директора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина.

Как сообщал Следственный комитет, Головин для обеспечения победы на торгах по строительству Рпенского проезда во Владимире стоимостью более 2 млрд рублей заключил с руководством фирмы-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), которое запрещено антимонопольным законодательством Российской Федерации. В отношении директора фирмы уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере").

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