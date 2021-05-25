Жителя Воронежа арестовали по подозрению в убийстве женщины

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Воронеже на два месяца арестовал 61-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении 53-летней женщины. Об этом сообщила журналистам во вторник официальный представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом в отношении 61-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2021 года", - сообщила она.

Как ранее сообщал ТАСС, 23 мая в Воронеже было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в подъезде одного из многоэтажных домов спортивной сумки с частями тела 53-летней женщины. Фрагменты останков позднее также нашли в лесном массиве. По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний мужчина, муж погибшей женщины.

По данным Бовт, следователи следственного управления СК по региону допросили мужчину, вину в убийстве отрицает.