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Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе

По меньшей мере один человек пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник стрельбу на акции в память об афроамериканце Джордже Флойде неподалеку от места его смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, в результате стрельбы, которую неизвестный открыл на соседней с местом смерти афроамериканца улице, пострадал по меньшей мере один человек. Он был доставлен с огнестрельным ранением в близлежащую больницу, его жизни ничто не угрожает. Стрелявший, по свидетельствам очевидцев, скрылся с места происшествия. Полиция ведет его поиски.

В Миннеаполисе и ряде других городов США проходят во вторник акции по случаю годовщины со смерти Флойда. Они носят преимущественно мирный характер. Обстановку на улицах американских городов в значительной степени разрядил тот факт, что присяжные в апреле признали виновным в убийстве Флойда экс-полицейского Дерека Шовина.

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