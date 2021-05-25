В Котласе приостановили работу детсада из-за кишечной инфекции

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Работа детского сада "Земляничка" в Котласе Архангельской области приостановлена из-за девяти случаев кишечной инфекции у детей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Работа детского сада "Земляничка" в Котласе будет возобновлена после окончания эпидрасследования. Приостановка деятельности учреждения произошла из-за регистрации девяти случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией у детей", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр помещений, взяты пробы продуктов и сырья. В ближайшее время будет проведена дезинфекция.

В амбулаторную службу Котласской центральной районной больницы поступило 13 вызовов от семей, проживающих в микрорайоне ДОК Котласа. "У всех детей в той или иной степени выражены признаки кишечной инфекции. У 12 детей зафиксированы легкие проявления заболевания. Один ребенок со среднетяжелыми проявлениями госпитализирован в инфекционный стационар Коряжемской городской больницы, поскольку инфекционное отделение Котласской ЦРБ принимает только пациентов с COVID-19", - приводит пресс-служба слова главного врача больницы Дмитрия Богданова.

Во вторник было зарегистрировано еще четыре вызова, один из них - к школьнику, три - к детям дошкольного возраста.