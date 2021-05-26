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На четверых сахалинцев завели дело за незаконный вылов камчатских крабов на 3 млн рублей

Их задержали в районе села Туманово

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на четверых жителей Сахалинской области, незаконно выловивших почти 200 особей камчатского краба на сумму 3 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МВД России по области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов")", - уточнили в управлении. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным пресс-службы, мужчин задержали в районе села Туманово Макаровского района (южная часть Сахалина). Они использовали моторную лодку и запрещенные орудия лова.

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