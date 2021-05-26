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На Сахалине миграционного инспектора обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев

Женщина помогла 38 нелегалам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Сразу четыре уголовных дела завели на миграционного инспектора ОМВД России в Долинском городском округе на юге Сахалина, предоставлявшую фиктивную регистрацию иностранным гражданам. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"В отношении инспектора возбуждено три уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации"), а также одно уголовное дело о преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная лицом с использованием своего служебного положения")", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, женщина не ставила в известность владельцев жилых помещений, составляла от их имени необходимые документы и проводила фиктивную регистрацию иностранных граждан. Всего она помогла 38 нелегалам. За это инспектор намеревалась получить денежное вознаграждение.

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РоссияСахалинская область
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