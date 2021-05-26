Кандидат на пост мэра стала жертвой покушения в центральной части Мексики

МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Альма Барраган, кандидат от партии "Гражданское движение" на пост мэра города Моролеон в центральном штате Гуанахуато, была убита во вторник вечером. Об этом сообщил в Twitter координатор политической организации Клементе Кастаньеда.

"Меня проинформировали, что несколько минут назад Альма Роса Барраган, наша кандидат на пост главы администрации Моролеона, была убита, еще два человека получили ранения, - говорится в записи. - "Гражданское движение" глубоко скорбит в связи со случившимся и выражает солидарность и поддержку жертвам и их родственникам". Кастаньеда призвал власти провести тщательное расследование нападения и наказать виновных. Барраган была застрелена в ходе встречи с избирателями.

Разгул насилия сопровождает избирательную кампанию перед выборами в федеральный парламент и местные органы власти 6 июня. Жертвами преступников к настоящему времени стали десятки политиков, в основном претендовавших на посты муниципального значения. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова ранее во вторник заверил, что сложная ситуация в сфере безопасности не станет препятствием для проведения предстоящего голосования.