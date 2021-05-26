В Приамурье осудили мужчину за незаконное хранение золота стоимостью 13 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Свободненский городской суд в Амурской области вынес приговор 56-летнему мужчине за незаконное хранение и перевозку шлихового золота стоимостью более 13 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Свободненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Ивановский Мазановского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка с целью сбыта драгоценного металла - шлихового золота")", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в июне 2020 года осужденный в лесу в Мазановском районе нашел стеклянную банку с шлиховым золотом массой чуть более 3 кг, которое содержит в своем составе 2,7 кг чистого золота. Стоимость найденного драгоценного металла превысила 13 млн рублей. Он перепрятал банку с золотом в лесу. Осенью, решив продать найденный драгметалл, он вернулся в лес, забрал банку.

"Двигаясь на автомобиле по федеральной трассе, мужчина был остановлен сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которые обнаружили и изъяли драгоценный металл", - добавили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, подозреваемому судом назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным 1 год. Золото изъято, обращено в доход государства.