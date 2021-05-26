Взломавшие службу здравоохранения в Новой Зеландии хакеры требуют выкуп за личные данные

СИДНЕЙ, 26 мая. /ТАСС/. Хакеры, атаковавшие в начале прошлой недели информационные системы департамента здравоохранения одного из крупнейших регионов Новой Зеландии - округа Уаикато, угрожают публикацией личных данных пациентов и сотрудников ведомства, если им не заплатят выкуп. Об этом в среду сообщает издание New Zealand Herald.

"Мы украли документы, и он [генеральный директор управления здравоохранения округа Кевин Сни] это знает. У нас много личной информации о сотрудниках и пациентах, финансовая информация. Мы даем еще один шанс связаться с нами, еще один день", - указано в послании хакерской группы, направленном в адрес нескольких новозеландских СМИ.

Директор управления здравоохранения округа Уаикато Кевин Сни признал, что руководство ведомства "несколько озабочено вероятной кражей данных", но пока не обладает доказательствами того, что "хакеры действительно получили доступ к личной и финансовой информации". Он также отметил, что управление активно сотрудничает с экспертами по кибербезопасности и полицией, расследующей инцидент. "Мы работаем с национальным центром кибербезопасности, бюро безопасности правительственной связи и полицией Новой Зеландии, и намерены провести полное и тщательное расследование случившегося, чтобы понять, что именно произошло", - цитирует издание Сни.

В правительстве Новой Зеландии заявили, что страна ни при каких условиях не станет платить выкуп хакерам, ответственным за кибератаку на управление здравоохранения. Министр здравоохранения Эндрю Литтл отметил, что "атака и вымогательство - это преступления, и правительство Новой Зеландии не будет платить преступникам". "Благополучие пациентов и поддержка персонала останутся главными приоритетами правительства", - подчеркнул он.

18 мая на своей странице в Twitter управление здравоохранения округа Уаикато сообщило, что подверглось масштабной кибератаке, полностью заблокировавшей доступ к компьютерам и городским телефонам. Информационные системы ведомства были выведены из строя, и специалисты уверены, что на их восстановление уйдет не менее двух недель.

Согласно последним данным, экстренные медицинские службы и большинство больниц в округе работают в обычном режиме, однако обработка всех данных осуществляется вручную, несрочные записи на прием отменены, как и ряд плановых операций.