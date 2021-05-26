В Омске произошел пожар на складе с пиломатериалами

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Возгорание на складе с пиломатериалами произошло в Омске, площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Горит склад пиломатериалов, информация уточняется. Площадь - около 2 тыс. кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:33 (08:33 мск). К ликвидации возгорания привлекли 67 человек и 13 единиц техники.

В Омской области установилась сухая жаркая погода, в 11 из 32 районов региона зафиксировали пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.