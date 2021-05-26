СМИ: тропический циклон "Яас" обрушился на восточное побережье Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая. /ТАСС/. Тропический циклон "Яас", возникший в Бенгальском заливе, в среду утром обрушился на восточное побережье Индии.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на Метеорологический департамент Индии, в ближайшие три часа циклон пересечет восточное побережье страны на стыке границ штатов Одиша и Западная Бенгалия между городом Парадип и островом Сагар, принеся с собой сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 155 км/час.

Из прибрежных районов власти эвакуировали около 3,5 млн человек.

Индийская береговая охрана развернула корабли и авиацию, привела в повышенную готовность группы спасателей в зоне Бенгальского залива для оказания помощи населению восточного побережья, по которым нанес удар "Яас".

В связи с приближением циклона правительство штата Одиша призвало медиков четырех прибрежных районов штата, несмотря на угрозу удара стихии, обеспечить бесперебойную вакцинацию населения от коронавируса и снабжение электроэнергией больниц, где походят лечение инфицированные.

16 мая на западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон "Тауктае". Он зародился в районе Лакшадвипских островов у юго-западного побережья Индии. "Тауктае" прошел вдоль западного побережья Индостана, принеся с собой мощные ливни и ветер скоростью 43-45 м/с порывами до 52 м/с. В результате удара стихии в штате Гуджарат погибли 45 человек, региону был нанесен большой экономический ущерб.