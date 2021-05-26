Открытое горение на складе пиломатериалов в Омске ликвидировали

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре площадью 2 тыс. кв. м на складе пиломатериалов в Омске. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 10:44 мск [объявлена] ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС отметили, что на момент прибытия пожарных горела кровля одноэтажного складского помещения высотой 10 м. Сообщение о пожаре поступило в 11:33 (08:33 мск). К ликвидации возгорания привлечено 85 человек и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Центр экологического мониторинга Омска после пожара выявил превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере, сообщила в пресс-службе Минприроды Омской области.

"Во вторник, 25 мая, в связи с поступающими обращениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха Минприроды Омской области организован выезд передвижной экологической лаборатории. Было установлено возгорание на территории буферных прудов и на территории Советской свалки. По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,25 раза. Замеры атмосферного воздуха с подветренной стороны буферных прудов и Советской свалки показали, что основным источником выделения сероводорода являлась горящая свалка", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что очаги возгорания были зафиксированы на свалке и буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней. Омск по майскому указу должен к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

В новость внесены изменения (11:10 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.