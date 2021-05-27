Суд оставил в силе отказ в убежище в РФ бразильцу, обвиняемому в преступлениях на родине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил в силе решение об отказе в политическом убежище гражданину Бразилии Эдуарду Фаузи, арестованному в РФ и обвиняемому на родине в нападении на продюсерскую студию в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года, передает корреспондент ТАСС из суда.

Ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова сообщала, что в убежище было отказано, так как для этого нет оснований.

"Суд решил отказать в удовлетворении иска Фаузи Ричарду Серкизи Эдуардо о признании незаконным решения об отказе в предоставлении временного убежища на территории РФ", - сказала судья. Адвокаты Фаузи сообщили ТАСС, что будут обжаловать это решение в Свердловском областном суде.

В суде сам Фаузи заявил, что у него есть алиби, но в связи с преследованием на родине за его взгляды он не может рассчитывать на объективное расследование. Было озвучено письмо его адвоката в Бразилии о том, что на него и свидетелей оказывается давление.

Пять человек напали на студию "Порта дус фундус" в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

В декабре 2019 года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, разыскивался по линии Интерпола. Газета "Глобу" сообщала, что Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции своего гражданина. По ее информации, Эдуарду Фаузи, покинувший Рио-де-Жанейро вскоре после совершения преступления, был обнаружен в Москве, где проживал у матери своего ребенка. Позже его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга, Фаузи был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга.