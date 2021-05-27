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На Кубани возбудили дело в отношении "черных лесорубов"

Ущерб от их действий превысил 5 млн рублей

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае выявили факт незаконной рубки леса, ущерб достигает почти пяти млн рублей, возбуждено уголовное дело, фигурантами являются трое жителей Туапсинского района, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники полиции установили, что трое жителей Туапсинского района в возрасте от 34 до 46 лет, не имея разрешительных документов, спилили на территории лесничества шесть дубов. В результате противоправной деятельности злоумышленников причинен ущерб на общую сумму более 4 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", на время предварительного следствия фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде, им грозит до семи лет лишения свободы, у них изъяли два трактора, бензопилу и древесину.

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