Замначальника УФСИН по Вологодской области подозревается в мошенничестве с соцвыплатой

ВОЛОГДА, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника управления ФСИН России по Вологодской области по факту мошенничества при получении социальной выплаты в 2,3 млн рублей на приобретение жилья. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ФСИН России по Вологодской области за мошенничество при получении выплат", - говорится в сообщении.

Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства об обеспечении социальных гарантий сотрудников ФСИН. В ходе проверки выявлен факт сокрытия бывшим сотрудником ФКУ ИК-5 и ее супругом (должностным лицом регионального управления ФСИН России) имеющегося в собственности жилья с целью их включения в число участников федеральной целевой программы "Жилище" и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Таким образом, имея в собственности жилой дом и утаив этот факт от органов ФСИН России, супруги обманным путем получили средства федерального бюджета в размере 2,3 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

"По выявленному факту прокуратурой области материалы проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный орган, который по результатам их рассмотрения принял решение о возбуждении в отношении указанных лиц уголовного дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - сообщили в областной прокуратуре.