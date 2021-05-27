В Молдавии осквернили мемориал советским воинам

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс советским солдатам в городе Вулканешты был осквернен вандалами, которые вырвали из постамента звезду Вечного огня. Об этом в четверг сообщил руководитель местной организации международного союза "Наследники Победы" Вадим Шиник в Facebook.

"Сегодня утром, 27 мая, обнаружил, что на Мемориале славы города Вулканешты неизвестные лица раскурочили звезду Вечного огня и перенесли в другое место", - написал Шиник, призвав местных жителей помочь установить людей, участвовавших в вандализме.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Однако исполнителей еще не разу не удавалось поймать полиции. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.