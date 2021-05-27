Второе уголовное дело возбудили после гибели двух малолетних детей при пожаре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после того, как при пожаре в Избербаше погибли двое малолетних детей, еще двое пострадали. Это второе уголовное дело, возбужденное после произошедшего, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Указанные последствия наступили в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Избербаша своих должностных обязанностей [...] Зная о неблагополучной семье и неудовлетворительных условиях питания и проживания детей, [они] не приняли должных мер реагирования, не поставили семью на профилактический учет", - говорится в сообщении.

Следствие устанавливает конкретных виновных лиц для их привлечения к уголовной ответственности.

Возгорание в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома на улице Гамидова в Избербаше, произошло 25 мая примерно в 10:40 мск. По версии следствия, 31-летняя жительница республики ненадлежащим образом исполняя обязанности по воспитанию своих детей, будучи ранее дважды привлеченной к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, оставила без присмотра четырех малолетних детей и заперла металлическую входную дверь квартиры на замок, устройство которого не позволяло детям самостоятельно открыть его изнутри в случае необходимости, и уехала на работу в село Первомайское Каякентского района. Находившиеся в квартире двое детей в возрасте трех и пяти лет погибли на месте в результате удушья от продуктов горения. Еще двое детей в возрасте восьми и девяти лет были доставлены в больницу.

Мать детей была задержана, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.