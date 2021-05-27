В Коми перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды с ущербом в 250 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 27 мая. /ТАСС/. Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Коми, от его действий пострадали 611 жителей Коми и Крыма, ущерб составил 250 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры Коми.

"Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Сыктывкара. Она обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011-2018 годах женщина реализовала на территории Коми и Крыма схему финансовой пирамиды. Под видом деятельности кредитного кооператива она привлекала средства граждан, при этом никакой инвестиционной деятельности не осуществляла.

Всего от действий злоумышленницы пострадали 611 жителей Коми, Крыма, Севастополя, ущерб которым превысил 250 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой - два земельных участка в Крыму площадью более восьми гектаров. Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.